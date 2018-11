La Grande Evasion vous emmène au soleil!

Direction les plages ensoleillées de la Tunisie!

Avec le tour-opérateur belge Expairtours, on vous emmène une semaine en ALL IN dans un hôtel 4 étoiles du côté de Zarzis et de Djerba, où vous pourrez vous reposer, profiter des restos et des soins thalasso, mais aussi partir à la découverte du désert tunisien et de la plus grande île du pays. Vous connaissez déjà la Tunisie? Dites-le nous sur Facebook!

Séjour offert : Séjour pour 2 personnes en chambre double, en formule All-In, à l’hôtel Odyssée Resort & Spa 4 étoiles à Zarzis ou à l’hôtel Seabell Rym Beach 4 étoiles à Djerba, avec les vols A/R depuis la Belgique et les transferts sur place aéroport-hôtel aller-retour.

Validité : de novembre 2018 à fin mars 2019, hors vacances scolaires et selon disponibilités au moment de la réservation. Attention: le séjour doit être réservé au plus tard avant la fin 2018.