La Grande Evasion vous emmène au ski!

L’hiver est en vue, on commence à penser au ski…

La Grande Evasion vous emmène au sport d’hiver ce samedi, direction Val Cenis, dans les Alpes du Nord avec Travelski ! Partez ou (re)-partez skier et profiter des plaisirs de la glisse, à vous les bonnes raclettes et le vin chaud en haut des pistes ! Pour remporter un séjour d’une semaine pour 4 personnes à Val Cenis, écoutez la Grande Evasion ce samedi entre 14h et 16h. Vous connaissez déjà la région? Dites-le nous sur Facebook!

Séjour offert :

Hedena Val Cenis : 2 Pièces 4 personnes, environ 32 m². Balcon ou terrasse. Séjour avec 1 canapé-lit gigogne (2 couchages individuels). Chambre avec 1 lit double (160) Kitchenette équipée avec micro-ondes/grill, plaques vitrocéramiques, réfrigérateur, lave-vaisselle, grille-pain, machine à café, bouilloire. Salle de bain avec baignoire. WC séparés (pour la grande majorité des appartements) OU Salle de douche et WC (appartements adaptés aux personnes à mobilité réduite). + 4 Skipass.

Validité : Le séjour est possible hors vacances scolaires et au cours des semaines des 6 et 13/04/19.