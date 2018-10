La Grande Evasion vous emmène au ski!

La neige est arrivée dans les alpes !

Cette semaine La Grande Evasion vous invite à Saint-François Longchamp, station familiale connue pour la variété de ses activités et ses 165 kilomètres de pistes. Pour remporter votre séjour, comprenant l’hébergement, les forfaits, la location de matériel et les cours de ski, écoutez la Grande Evasion ce samedi entre 14h et 16h. Envie de découvrir St François Longchamp ? Vous connaissez déjà la région? Dites-le nous sur Facebook!

Séjour offert :