La Grande Evasion vous emmène au Pays du Mont-Blanc!

Ce samedi, la Grande Evasion sera en direct du salon vert bleu soleil et vous emmènera en montagne! Direction: le Pays du Mont-Blanc! Jouez avec nous pour remporter vos vacances en famille : en plus de la location d’appartement pour 4 personnes, vous recevrez aussi vos pass activités. Vous aimez la montagne en été ? Dites-le nous sur Facebook! Et rendez-vous cet été dans l’une des 14 stations du Pays du Mont-Blanc ! "