La Grande Evasion vous emmène au fil de l'eau...

On vous emmène découvrir l’Allemagne au fil de l’eau!

Avec CroisiEurope, on vous offre une croisière romantique d’une semaine sur le Rhin, la Moselle et le Main, au départ de Strasbourg. Au programme: la dynamique Francfort, les cités de caractère au milieu des vignobles, les châteaux perchés sur les collines… Sans oublier la cuisine française raffinée à bord! Vous avez déjà fait une croisière fluviale? Dites-le nous sur notre page Facebook!

Séjour offert : Croisière "3 fleuves: le Rhin, la Moselle et le Main" de 7 jours offerte par CroisiEurope, l’hébergement en cabine pour 2 personnes, pension complète (boissons incluses à bord), l’assistance de l’animatrice à bord, la soirée de gala,... Parmi les temps forts de la croisière: la découverte de Strasbourg et de la culture alsacienne; Francfort, poumon économique européen; la vallée de la Moselle, ses nombreux châteaux médiévaux et ses randonnées; la vallée du Rhin et ses vignobles... (en visites libres ou en excursions en supplément).

Validité: dates de départ 2019, selon le calendrier des départs CroisiEurope, entre mai et octobre (sous réserve de disponibilités au moment de la réservation).