La Grande Evasion vous emmène à Pairi Daiza pour une chasse au trésor

Ce lundi 10 juin, direction Pairi Daiza avec VivaCité !

De 14h à 17h, VivaCité vous donne rendez-vous en direct sur le parc pour une Grande Evasion spéciale, avec Philippe Jauniaux et Audrey.

Venez découvrir les 7.000 animaux du Meilleur Jardin zoologique d’Europe où il sera bientôt possible de séjourner auprès des loups, des ours ou des otaries de Steller. Pour tenter de remporter une sortie inoubliable avec leur classe, 4 professeurs de l’enseignement secondaire et primaire se livreront à une chasse au trésor exceptionnelle ! Vous connaissez bien Pairi Daiza ? Aidez-les à résoudre leurs énigmes et vous pourrez, vous aussi, tenter de remporter vos invitations famille pour une journée au parc.

Ecoutez VivaCité ce lundi, entre 14h et 17h et vous aurez peut-être la chance de remporter 4 entrées pour Pairi Daiza

Pairi Daiza n’a plus aucun secret pour vous ? Dites-le-nous sur Facebook, page Vivacité – La Grande Évasion