La Grande Evasion vous emmène à la Côte d'Opale

Le grand dépaysement et l’air marin à 1 heure de route de nos frontières!

C’est ce qu’on vous offre samedi dans La Grande Evasion, avec ce séjour de charme à l’Hôtel des Argousiers, sur la Côte d’Opale, à 2 pas des Deux Caps Blanc-Nez et Gris-Nez, des Dunes de Flandre et de la Baie de Somme. Ici, vous pourrez partir en pirogue à la rencontre des phoques, pratiquer le char à voile, déguster la pêche du jour ou encore admirer les villas du bord de mer… Vous connaissez déjà la région? Dites-le nous sur Facebook!

Séjour offert : Séjour de 3 nuitées en chambre double pour 2 personnes, avec petits déjeuners et séance de sauna privative (1h), à l’Hôtel des Argousiers; hôtel de charme 3 étoiles sur la Côte d’Opale, à 10 minutes à pied de la plage d’Ambleteuse et à 2 pas des Caps Blanc-Nez et Gris-Nez. Bon point de départ également pour explorer la côte jusqu’aux Dunes de Flandre et à la Baie de Somme.

Validité : du 1er novembre 2018 au 1er novembre 2019, selon disponibilités.