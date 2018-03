La Grande Evasion en famille en Province de Liège!

Pas besoin de partir loin pour vivre des aventures en famille!

A l’approche des Vacances de Printemps, on vous emmène (re)découvrir la Province de Liège, où vous vivrez, avec les enfants, des expériences "fun" et insolites! Avec Ouftitourisme.be, on vous offre 3 nuits en famille au Domaine Corsendonk Sol Cress, avec animations et activités sur place. Et bien sûr, on attend aussi vos bons plans "évasion" en Province de Liège! Dites-le nous sur Facebook!

Séjour offert : 3 nuitées en famille (2 adultes + 2 enfants, en chambres de type Clémentine, comprenant un living et une terrasse), avec petits déjeuners, au Domaine Corsendonk Sol Cress, sur les hauteurs de Spa, à 2 minutes à pied des thermes, à 15 min en voiture de Forestia et à 20 min de Plopsa Coo. Le complexe dispose de nombreux équipements gratuits: un terrain de tennis, de basket, de volley, plaine de jeu, bain de boules, piste de pétanque, tables de ping-pong, grand parking… Animations pour les enfants du 29/06 au 18/07 et du 30/07 au 11/08 et du 27/08 au 31/08.

Validité : toute l’année 2018 (y compris pendant les vacances scolaires), sur réservation préalable et sous réserve de disponibilité.