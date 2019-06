La Brocante des Quais à Charleroi, le week-end des 23 et 24 juin !

Ce week-end festif carolo bien connu de toutes et tous est l'occasion unique de retrouver une brocante qualitative, des artistes sur scène, un village food truck, et bon nombres d'animations dans les rues de Charleroi.

Que ce soit pour chiner ou se balader en famille, venez profiter de La Brocante des Quais à Charleroi.

On ne change pas une formule qui gagne !

La Brocante des Quais revient égayer votre début d’été ces 22 et 23 juin prochains ! Les organisateurs et auteurs de la refonte de l’événement en 2018 resignent pour une nouvelle édition qui s’inspire largement du succès remporté l’an dernier. Le parcours reste le même, partant des Quais pour sillonner la place Buisset, la rue du Collège, le Boulevard Tirou, la place Verte, la rue de Marcinelle et même les rues des Trois Pistolets et Peines Perdues.

Non loin de la place Verte, où seront installés vos commerçants du centre-ville, un village de " Food trucks " investira le boulevard Tirou.

De la musique gratuite pour tous les âges et tous les styles. C’est le programme de la Fête de la Musique qui se tiendra pendant 5 jours à Charleroi. Du mercredi au dimanche, une centaine d’événements gratuits vous seront proposés partout dans la ville. Cette année encore, la musique résonnera aux quatre coins de Charleroi … elle envahira les lieux culturels, la Brocante, les cafés mais aussi parcs et jardins ! Tendez l’oreille …

Vivacité contribue également au succès de la Fête de la Musique. Samedi 22 juin, dès 20h ne manquez pas les concerts Vivacité sur la place Verte ! Avec Francis, ex- Michel Michel et Return to the 90’s