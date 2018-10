Kids United Nouvelle Génération en interview dans le "Tip Top" !

Vous connaissez Dylan, Gloria, Valentina et Ilyana ?

Ils font partie des Kids United Nouvelle Génération ! Sur leur album "Au bout de nos rêves", on retrouve des reprises de "La tendresse", "Le lion est mort ce soir", "Ce n'est rien" ou encore "Emmenez-moi" du défunt Charles Aznavour.

C'est dans ce cadre que nous avons rencontré les Kids United Nouvelle Génération !

Ils seront dans le Tip Top Le Classement ce samedi 06/09 entre 10h30 et 13h00 et dans le Tip Top La Quotidienne du lundi 8 au jeudi 11/10 entre 19h et 20h !

Soyez fidèles à ces rendez-vous car l'album sera à remporter durant ces émissions !

Découvrez déjà quelques extraits d'interviews au micro de Bruno Tummers ci-dessous :