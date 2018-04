Le 5 mai prochain, KANAL – Centre Pompidou ouvrira ses portes dans l’ancien garage Citroën à Bruxelles pour une programmation préfigurant la " Ville culturelle " en devenir, contenant entre autres le Musée d’art moderne et contemporain en développement. Durant treize mois, avant le début du chantier, le public pourra découvrir ce bâtiment mythique à l’état brut à travers plusieurs expositions d’art et d’architecture, de grandes installations et dix créations inédites d’artistes bruxellois. Sans oublier une programmation de spectacles vivants coproduits avec les opérateurs culturels bruxellois.

Durant les treize mois de pré figuration, sur un mode résolument expérimental transformant l’ancien garage Citroën en une plate-forme ouverte à une réflexion sur les enjeux du musée de demain, une programmation pluridisciplinaire se déploiera dans les vastes espaces récemment libérés de leurs fonctions et laissés en l’état. Les multiples propositions s’attacheront à faire écho à l’identité du lieu – à ses qualités esthétiques uniques, typiques de l’architecture industrielle des années 1930, mais également à son histoire humaine et sociale, palpable au l des ateliers et des bureaux. Menée dans un souci d’intégration au tissu urbain et de dialogue avec les partenaires bruxellois, cette année de préfiguration a été placée sous le commissariat de Bernard Blistène, directeur du Musée national d’art moderne du Centre Pompidou.

KANAL – Centre Pompidou proposera également une programmation de spectacles vivants qui suivra les rythmes du calendrier culturel bruxellois, en partenariat avec le Kunstenfestivaldesarts, BOZAR, le Festival Performatik et le Beursschouwburg, Flagey, le Botanique, le Kaaitheater, la Raf nerie (Charleroi danse) ou encore l’AB, parmi bien d’autres.

Année de préfiguration : 5 mai 2018 > 10 juin 2019

Horaire et jours d’ouverture :

Lundi : 12h00 – 22h00

Mardi : fermé

Mercredi : 12h00 – 22h00

Jeudi : 12h00 – 22h00

Vendredi : 12h00 – 00h00

Samedi : 12h00 – 00h00

Dimanche : 12h00 – 20h00

