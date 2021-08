Jouez avec "Les deux font la paire" et tentez de remporter des entrées à Pairi Daiza !

La première attraction touristique payante de Belgique, classée " Trois Etoiles " au Guide Vert Michelin qui est aussi le meilleur zoo d’Europe présente cette année, la Grotte aux Manchots, le nouvel espace de la Terre du Froid.

La Terre du Froid de c’est l’univers des rudes terres des Vikings et des Inuits, les pôles arctique et antarctiques, la toundra et la banquise. Construit en étages sur 4,5 hectares, ce monde offre des visions plongeantes et subaquatiques des 4 ours blancs et des 7 morses. Il accueille aussi 5 Tigres de Sibérie, des rennes, des bisons, des ratons-laveurs et depuis peu des manchots. Leur territoire, la Grotte aux manchots est un espace de 850 m2 adapté au comportement naturel des manchots, conçu dans un esprit de développement durable, doté de lumière naturelle, de revêtements de sols variés, d’un air assaini et d’un bassin d’eau salée. Des mois de réflexion, au sein de Pairi Daiza, ont été nécessaire pour imaginer et construire le territoire idéal. Des échanges permanents entre les équipes de Pairi Daiza et de grands spécialistes de ces animaux ont eu lieu. De nombreuses installations ont été visitées aux 4 coins du monde. Éthologues, architectes, ingénieurs, spécialistes de la gestion des énergies et du développement durable ont travaillé main dans la main avec les vétérinaires et les soigneurs pour aboutir à ce territoire remarquable.

Douze manchots papous résident actuellement dans la Grotte aux manchots. Ces 5 mâles et 7 femelles sont âgés de 1 à 35 ans. Ils ont été confiés au Parc par l’Oceanografic Valencia (Espagne), le Zoo d’Anvers et le Zoo de Munich (Allemagne). Depuis leur arrivée en février 2021, ils forment une colonie bien soudée. Les manchots papous (Pygoscelis papua) sont des oiseaux vivant en Antarctique. A ce stade, ils sont classés en " Préoccupation mineure " sur la liste rouge des espèces en danger dans la nature de l’UICN, l’Union Internationale pour la conservation de la nature. Plusieurs menaces pèsent toutefois sur l’espèce dans son milieu naturel : la surpêche qui réduit la disponibilité des proies, la capture accidentelle dans les filets de pêche, la pollution générée par les exploitations pétrolières, le tourisme, l’ingestion de particules plastiques et le réchauffement climatique qui fait fondre la banquise où ils doivent trouver des partenaires, s’accoupler et élever leurs petits. Pour protéger le manchot papou à long terme, Pairi Daiza participe à un programme européen coordonné par l’EAZA, l’Association européenne des Zoos et Aquariums. D’autres espèces de manchots des îles subantarctiques pourraient déjà rejoindre les manchots papous durant cette saison. Probablement des gorfous sauteurs et des manchots royaux.

Après vous êtes rafraîchi dans la Grotte aux manchots, il y fait 4 degrés pour le bien-être des animaux, retrouvez les 7000 animaux du parc dont les 5 pandas géants !