Jain en interview dans le "Tip Top" !

Découverte en 2015 grâce à un premier album ("Zanaka") porté par les deux tubes "Come" et "Makeba", la jeune toulousaine Jain a signé son grand retour cet été !

Lancé par le single "Alright", son nouvel album intitulé "Souldier" est paru le 24/08.

C'est dans ce cadre que nous avons rencontré Jain !

Elle sera dans le Tip Top Le Classement ce samedi 15/09 entre 10h30 et 13h00 et dans le Tip Top La Quotidienne le lundi 17, le mardi 18 et le mercredi 19/9 entre 19h et 20h !

Soyez fidèles à ces rendez-vous car son album sera à remporter durant ces émissions !

Découvrez déjà quelques extraits d'interviews au micro de Bruno Tummers ci-dessous :