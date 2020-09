"It Never Ends" par John Armleder prend résidence dans le Showroom de KANAL-Centre Pompidou

Peintre, sculpteur, concepteur d’installations, performeur, archiviste, curateur, collectionneur, éditeur, libraire, galeriste et plus encore, l’artiste suisse John M Armleder est l’une des figures majeures de l’art des cinquante dernières années.

“It Never Ends” - John M Armleder & Guest

A KANAL - Centre Pompidou, l’artiste est invité à investir, pour sept mois, les espaces du Showroom de l’ancien garage Citroën : sur les six plateaux bruts, Armleder propose de nouvelles installations monumentales spécifiquement pensées pour le lieu, une constellation d’expositions, d’événements, de rencontres offrant la possibilité de plonger dans son univers et celui de ceux et celles qu’il aime.

Entre invitations à d’autres artistes et clins d’œil à ses influences, découvertes de figures oubliées et rétrospectives inattendues, performances et concerts de musique expérimentale, It Never Ends est une proposition artistique à plusieurs dimensions.

Ce projet est le plus important qu’Armleder ait été invité à concevoir à ce jour. It Never Ends est une proposition paradoxale : elle est une exposition personnelle, mais composée par des auteurs multiples. Elle est, en quelque sorte, " un portrait chinois " de son concepteur, pour qui les questions d’hospitalité, de collaboration et d’amitiés ont toujours été centrales.