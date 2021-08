Inscrivez-vous à la 7e édition du Grand Nettoyage de Be WaPP

Depuis que Be WaPP organise l’opération, à savoir depuis 2017, "la quantité de déchets sauvages ramassés par kilomètre parcouru a diminué de 42%" indique Valérie Cartiaux , porte-parole de l’asbl dans leur communiqué.

"Cette année, l’évènement prend une tournure particulière au vu du grand nombre de déchets qu’il reste encore à évacuer dans la nature, et dans l’espace public, suite aux intempéries de juillet. C’est également une excellente occasion de se mobiliser tous ensemble tout en conscientisant la population à l’impact de nos gestes sur l’environnement" commente la Ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier dans le communiqué de Be WaPP.

Le Grand Nettoyage est une vaste mobilisation citoyenne qui rassemble chaque année des dizaines de milliers de participants en Wallonie dans le but de ramasser les déchets jetés dans la nature et partout ailleurs dans l’espace public. C’est aussi une formidable opportunité de conscientiser les générations actuelles et futures à l’impact de leurs gestes sur l’environnement.

Pour participer à cette vaste mobilisation citoyenne, il est indispensable de s’inscrire dès à présent et avant le 13 septembre à minuit sur le site www.bewapp.be

Du 23 au 26 septembre, Be WaPP organise la 7ème édition de son Grand Nettoyage. Cette action donne chaque année un grand coup de propre à la Wallonie a expliqué l'association dans un communiqué. Suite aux inondations qu’a connu notre pays cet été, le Grand Nettoyage sera également l’occasion de ramasser les nombreux déchets charriés par les eaux et qui n’auraient pas encore été évacués.

En famille, entre amis ou avec vos voisins... vous aussi, passez à l’action ! Avec le slogan 'On nettoie, et toi ?', Be WaPP rappelle à chacun qu’il peut agir à son propre niveau.

Une fois inscrit(e), sur la page du Grand Nettoyage, vous serez invité(e) à créer votre équipe ou à rejoindre une équipe existante. Cette inscription permet de recevoir gratuitement, à la maison, le kit de ramassage nécessaire pour passer à l’action, soit :

un gilet fluorescent

une paire de gants de protection

des sacs bleus pour les PMC et des sacs blancs pour les autres types de déchets

un livret informatif intitulé "Mon guide du Grand Nettoyage en 10 étapes"

En 2020, les écoles n’avaient pas pu participer au Grand Nettoyage en raison de la crise sanitaire. Cette année, les enseignants pourront à nouveau se rendre dans les rues, accompagnés de leurs élèves, pour ramasser les déchets qui se trouvent aux alentours des bâtiments scolaires. Pour cela, du matériel spécifique est mis à leur disposition :

kit de communication (affiches, bâches...)

kit de nettoyage (chasubles fluorescentes + gants + sacs)

guide de ramassage

livret pédagogique

Si vous souhaitez participer au nettoyage des abords de cours d’eau, repérez les gants bleu sur la carte publiée sur le site de Be WaPP. Ainsi, vous pourrez rejoindre une équipe parrainée par l’organisation River Clean Up et le contrat de rivière local.

Toutes les opérations de ramassage de déchets seront à organiser dans le respect des mesures sanitaires et de sécurité en vigueur au moment de l’événement.

► Pour en savoir plus, écoutez VivaCité, partenaire de l'opération comme tous les médias de la RTBF.