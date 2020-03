Inscrivez-vous à la 43e édition des Crêtes de Spa

La 43ème édition des Crêtes de Spa se déroulera ce samedi 28 mars.

Le trail de 55 km demeure le summum pour tout coureur, mais ceux qui cherchent un défi plus accessible peuvent également opter pour la deuxième édition du 33 km. Outre le 55 km et le 33 km, les coureurs ont comme l'an dernier la possibilité de choisir de parcourir la distance mythique de 21 km ou encore les 10 km. Le choix ne manque donc pas !

Les 10 et 21 km sont en outre ouverts aux marcheurs.

Et comme d’habitude, les muscles seront soumis à rude épreuve avec les ascensions de côtes mythiques telles que Le Chemin des moutons, Le Thier des Rexhons, La Cherville… Le reste du parcours ? Monter – descendre – monter – descendre… à travers des paysages à couper le souffle.

Les Lampiris Crêtes de Spa font partie des Lampiris Nature Trail Series. Lors de celles-ci, les coureurs traversent les plus beaux endroits naturels du pays. Les Lampiris Crêtes de Spa ouvrent donc le bal le samedi 30 mars. Les inscriptions aux Crêtes de Spa s’effectuent via www.cretesdespa.be et ce jusqu’au vendredi 27 mars inclus. Il sera également encore possible de s’inscrire sur place.