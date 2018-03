Disputé les 9 et 10 mars, le Herock Spa Rally s’annonce une fois encore comme " the place to be " tant pour les concurrents des Belgian Rally Championship (BRC) et Historic Belgian Rally Championship (HBRC) que pour les fans de régularité (VHRS) qui s’affronteront dans un contexte idéal.

Par rapport à l’édition 2017, l’épreuve de DG Sport présentera plusieurs innovations. Si l’imposant podium demeurera sur la superbe place du Monument au centre de la cité thermale, le parc fermé sera situé dans le parc de Sept Heures tandis que les assistances seront déployées sur le vaste parking P1 du circuit de Spa-Francorchamps : " Cette solution présente plusieurs avantages ", fait-on remarquer au sein de l’équipe organisatrice. " Le centre-ville n’étant plus bloqué, les commerces seront accessibles tout à fait normalement. Cependant, l’animation et l’ambiance ’’rallye’’ resteront assurées à Spa grâce au podium et au parc fermé où les voitures passeront la nuit de vendredi à samedi. D’autre part, les teams bénéficieront de tout l’espace nécessaire pour travailler dans des conditions optimales à Spa-Francorchamps. "

Le vendredi 9 mars, c’est sur le circuit ardennais que se déroulera le prologue dès 14h00 avant le vrai lancement des hostilités à Spa en fin d’après-midi où les spectateurs auront l’occasion d’admirer les voitures dans le parc de Sept Heures. Les concurrents disputeront ensuite à deux reprises une boucle de deux spéciales qui s’annoncent particulièrement spectaculaires et intéressantes pour le public. Au terme de cette première confrontation les voitures redescendront à Spa et franchiront le podium avant d’entrer en parc fermé où elles passeront la nuit.

Le lendemain, les participants s’élanceront à partir de 09h00 pour une boucle de cinq spéciales qui sera parcourue deux fois. Comme le veut la tradition du Herock Spa Rally, ces tronçons de vitesse – ou de régularité pour les VHRS – se distingueront par leur caractère naturel et sélectif. Très varié, alternant le ’’vite’’ sur des routes assez larges et les portions plus sinueuses, le parcours permettra à tous les types de voitures de se mettre en exergue. Le spectacle sera donc assuré !

Rendez-vous à Spa les 9 et 10 mars prochains !