Grand concours de l'été – Week-end insolite

Tout au long de l’été, l’émission Vivre Ici met en avant vos aventures les plus surprenantes !

Racontez-nous en quelques lignes votre plus beau souvenir de week-end insolite sur le sol belge et vous aurez peut-être la chance de remporter de nombreux cadeaux.

Séjour dans une bulle en pleine nature, sur une péniche ou dans une roulotte, mais aussi balades et activités sortant l’ordinaire… Dites-nous ce qui a rendu votre week-end hors du commun ! Si votre récit est sélectionné, vous passerez à l’antenne et pourrez remporter de nombreux lots.

Comment participer ?

De votre plus belle plume, remplissez le formulaire ci-dessous et écoutez Vivre Ici sur Vivacité entre 15h30 et 18h tous les jours de la semaine, du 1er juillet au 9 août.

Ce concours proposé par Vivacité et La Une est ouvert à tous.

L'aventure continue...

Ce n'est pas tout ! Tous les jeudis dès le 4 juillet, une séquence week-end insolite vous attend dans le JT de 19h30 sur La Une et dans le JP de 8h sur Vivacité. L'occasion de découvrir une sélection de lieux extraordinaires. Premier rendez-vous avec le Sahara de Lommel.