La 16ème édition du festival gratuit FiestaCity se déroulera du 24 au 26août 2018 en centre-ville de Verviers.

Pendant 3 jours, ce sont plus de 50 groupes qui se produiront sur 4 scènes. Noa Moon, Suarez, Typh Barrow, Electric Light Orchestra by Phil Bates, Focus, Elliott Murphy, Michel Fugain, …, seront à l'affiche ainsi que des artistes de la scène "ça balance" le vendredi soir sur la scène Duchêne – rue du Marteau, des tribute bands le samedi après-midi et un festival off avec des artistes régionaux sur la scène Ethias au Spirit of 66. FiestaCity, c'est aussi des animations avec le stand VOO et CLASSIC 21, un village assocatifs avec le CRVI, ENEO, l’AVIQ, un espace enfants avec des châteaux gonflables et des grimeuses, et un village festif avec des exposants qui vous proposerons toutes sortes de rafraichissements. La gratuité, la convivialité, l’esprit familial du festival vous séduiront. N’hésitez pas à tenter l’expérience FiestaCity et à venir nous retrouver pour un moment de détente et de musique.