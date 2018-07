Les Gens d’Ere : désormais ce sera 3 jours de festival !

Une troisième scène, un troisième jour de festival et une affiche qui n’a plus rien à envier aux grosses productions du reste de la Wallonie : SLIMANE, HYPHEN HYPHEN, SUAREZ, MISTER COVER, PIANO CLUB et bien d’autres… Rendez-vous les 27, 28 et 29 juillet pour LE festival pop-rock de la Wallonie Picarde !

Un dimanche familial

Pour leur 20ème anniversaire, Les Gens d’Ere s’offrent un troisième jour de festival. Jusqu’ici, on proposait déjà un concert gratuit le dimanche soir pour remercier nos plus fidèles participants. Désormais, nous intégrons le dimanche à la programmation générale du Festival et nous accueillerons donc les festivaliers ce jour-là dès 15h, avec une programmation familiale, afin que les gens puissent passer un chouette moment avec leurs enfants, nous explique Gwenaël VANZEVEREN, le président du comité Les gens d’Ere.

En effet, les enfants trouveront leur bonheur avec le concert des DEMENAGEURS dans le courant de l’après-midi ainsi que de nombreuses activités qui leur seront dédiées, tandis que toute la famille profitera de l’affiche qui suivra avec LEA PACI, ARCADIAN et le très attendu SLIMANE pour clôturer en beauté cette dernière journée de festival.

Un vendredi électro-pop rock

Mais le festival LES GENS D’ERE est loin de se limiter à ce dimanche familial. Dès le vendredi 27 juillet, les amateurs de rock et d’électro seront aux anges ! L’affiche sera en effet plus qu’alléchante : la mise en bouche sera assurée par les groupes belges de SONNFJORD et de PIANO CLUB. Les mets suivants seront proposés par SUAREZ, qu’il n’est plus nécessaire de présenter, et par THE NO FACE, groupe de rock français constitué des ex-SKIP THE USE accompagnés d’une chanteuse incroyable, et qui ont notamment déjà eu l’occasion de précéder MUSE au MainSquare d’Arras.

Le feu d’artifice final sera offert par le très énergique groupe niçois HYPHEN HYPHEN, qui viendra défendre son tout nouvel album devant le public tournaisien pour une de ses deux seules prestations belges en festival cet été. Une belle preuve de confiance envers les organisateurs !

Le samedi, sortez cover !

Le programme du samedi 28 juillet restera quant à lui axé autour du concept de cover, c’est-à-dire de groupes de reprises. On ne pouvait pas passer à côté de MISTER COVER, véritable taulier du festival depuis de nombreuses années. En 2017, nous avons fait sold-out le samedi soir. C’était la 1ère fois dans l’histoire du festival que nous avons dû refuser l’entrée à certaines personnes alors que notre capacité d’accueil était quand même de 3500 personnes. Nous ne nous expliquons pas ce qu’il se passe autour de ce groupe, et particulièrement quand ils sont en concert chez nous, mais c’est tout simplement ahurissant la communion qu’il peut y avoir entre les musiciens de Mister Cover et le public de Ere, continue le président du comité. Mais cette année, Nicolas DIEU et sa bande vont devoir partager l’affiche avec d’autres groupes de covers de renom. Nous avons demandé via notre page Facebook (plus de 5000 abonnés) s’il y avait des groupes que nos festivaliers souhaiteraient voir ou revoir. Et parmi les avis récoltés, il y en avait un qui faisait vraiment l’unanimité, c’est le groupe GOLDMEN qui est ce qui se fait de mieux dans la reprise de l’univers musicale de Jean-Jacques Goldman…

Et la cerise sur le gâteau sera proposée par THIERRY LUTHERS et son groupe qui réinterpréteront les plus grands succès de Johnny HALLYDAY.

Des groupes locaux

Si l’affiche mélange à la fois des découvertes, des révélations ou des talents confirmés, l’objectif du festival est également de faire connaître les artistes locaux. Cette année, les organisateurs ont le plaisir d’accueillir la révélation régionale de The Voice JEFF DANES le samedi. Le vendredi, c’est l’orchestre ZENITH qui reviendra clôturer la soirée, et le dimanche ce sont les Tournaisiens d’UNCLE WALDO qui viendront apporter une touche régionale au festival.

Et pour que la fête soit totale, il faut bien avouer que la politique tarifaire du Festival Les Gens d’Ere mettra tout le monde d’accord. Le prix en prévente du ticket des concerts du vendredi est de 26€, pour le samedi, il faut compter 10€ et pour le dimanche 28€. Le PASS pour les 3 jours vous revient à 40€.

Affiche du vendredi 27 juillet

Ouverture du site à 18h

SONNFJORD – PIANO CLUB – SUAREZ – NO FACE – HYPHEN HYPHEN - ZENITH

Affiche du samedi 28 juillet

Ouverture du site à 18h

JEFF DANES – GOLDMEN – THIERRY LUTHERS – MISTER COVER

Affiche du dimanche 29 juillet

Ouverture du site à 15h

LES DEMENAGEURS – UNCLE WALDO – LEA PACI – ARCADIANS - SLIMANE

Le festival Les Gens d’Ere se déroule sur trois scènes. La MainStage se trouve à l’intérieur d’un grand chapiteau pouvant accueillir plus de 3000 personnes. Une deuxième grande scène se trouve en extérieur et enfin, la dernière scène se trouve sur la terrasse dans une ambiance plein air détendue…

Durant les trois soirées de concerts, les festivaliers ont l’occasion de siroter des bières locales bien fraîches et autres boissons aux nombreux bars aménagés sur place, mais également de déguster des snacks préparés dans des foodtrucks…

Le tout dans une ambiance conviviale et bon enfant qui font la réputation de ces festivités depuis maintenant 20 ans…

Plus d'infos ici...