Ces 18 et 19 août 2018, la 45ème édition du Festival International des Arts de la Rue de Chassepierre vous conviera à parcourir ses sentiers de folies, à vous inventer d’inédites libertés, bref, à partir en libres délires, en vous inspirant des univers et des talents multiples des artistes invités.

Existe-t-il une liberté plus fantastique que celle de s’évader des routines de la quotidienneté ? Et de désirer partager ses délires créatifs, ou de refléter ceux de sa collectivité ? Est-il absurde de proposer des approches comiques, ludiques, poétiques, des dingueries sans nombre de nos sociétés ? Comme réponse, le non s’impose, donc les délires, libres et artistiques, sont les signes de la plus éclatante des santés. Et cette santé, tant au mental qu’au physique, il vous sera possible d’y accéder. Cet été, il vous suffira de divaguer par les rues et les prairies, avant de pénétrer dans les spectacles de chaque compagnie.

Cette fois encore, plus de cinquante d’entre elles viendront, de France et d’Espagne, des Pays-Bas, de Belgique ou d’Allemagne, délirer à loisir et vous offrir un petit air de liberté.

Programme et infos ici...