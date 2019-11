Avec le DAB+, la radio prend un sacré coup de jeune !

" Le DAB+, c’est la radio comme vous l’avez toujours écoutée, mais en mieux ! Plus facile, plus confortable, plus de chaines…

Profitez-en !

Tout cette semaine, VivaCité et Viva+ vous offre vos radios DAB+ " EXELLENT ". Exellent.be

Pour tenter de remporter la vôtre, écoutez Quoi de neuf, présenté par Michaël Pachen toute cette semaine.

Bonne chance !