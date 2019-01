Evasion bien-Etre "Le bien être au quotidien" au Lac de l' Ailette - Soyez des nôtres !

En chemin, Catherine nous proposera un atelier sur le thème du Massage Do In, au cours duquel, nous apprendrons une pratique d’auto-massage pour optimiser notre énergie et gérer notre stress.

Après un bon petit-déjeuner pour faire le plein d’énergie, nous aborderons notre journée avec un atelier intitulé " Apprendre à masser, découverte des gestes qui calment ". Au programme de cet atelier, nous apprendrons des gestes faciles à pratiquer sur soi ou sur ses proches pour évacuer le stress et les tensions. A midi, nous déjeunerons au restaurant de l’hôtel. En début d’après-midi, une conférence sur le concept de la médecine chinoise sera donnée par Catherine et suivie par une séance de questions-réponses animée par Sylvie. Ensuite, afin de profiter des environs, nous profiterons du splendide cadre qui s’offre à nous et nous ferons une balade (en fonction du temps) !

Après le petit-déjeuner, nous nous réveillerons en douceur avec un atelier " Do In ". Ensuite, nous aborderons le thème des fleurs de Bach lors d’une conférence et d’une séance de questions-réponses et poursuivrons avec un atelier pratique. Après le déjeuner pris à l’hôtel, nous poursuivrons notre journée avec un atelier sur le thème des " 7 piliers pour rebooster son énergie ! " . Aux alentours de 15h30, nous clotûrerons notre séjour en douceur avec une toute dernière séance de questions- réponses. Nous pourrons ensuite profiter des alentours librement avant de reprendre la route vers la Belgique, ressourcé(e)s et en ayant fait le plein d’idées nouvelles pour prendre soin de nous dans la vie quotidienne !

VOTRE EXPERTE BIEN-ETRE

Catherine Delbrouck

" Aujourd’hui, à passé 50 ans, je suis dans ma deuxième vie. La vraie peut-être. Après un parcours professionnel classique en entreprise, j’ai eu la chance de " changer de vie " et d’aller enfin vers ce qui me

parlait le plus: l’être humain. Comprendre son fonctionnement et détecter comment l’aider à se développer.

J’ai commencé par en bas : les pieds ! 4 formations en réflexologie plantaire m’ont amenée à découvrir la Médecine Traditionnelle Chinoise. Passionnante car elle considère l’Homme dans sa globalité physique, émotionnelle et spirituelle. De là à me former au Shiatsu, il n’y avait qu’un pas que j’ai franchi. 3 années auprès de Kawada Senseï pour lequel je garde un immense respect car au-delà des gestes, il m’a enseigné la patience.

En parallèle, j’ai approfondi mes connaissances avec la naturopathie pour pouvoir proposer des remèdes alternatifs naturels aux personnes qui me consultaient. Mais très vite, j’ai compris que ce n’était pas le " remède " qui m’intéressait mais encore et toujours la personne et les réticences qu’elle avait à vouloir réellement changer son mode de vie.

Le coaching évolutif, axé vers l’humanisme, et les Fleurs du Docteur Bach se sont alors présentés à moi. Outils précieux qui me permettent de mieux " éveiller " les personnes à ce qu’elles vivent ici et maintenant et ce qu’elles souhaitent construire pour demain.

A ma grande joie, je constate que les entreprises (certaines du moins) s’ouvrent également à cette dimension de développement personnel pour leurs collaborateurs; C’est toujours avec joie que je partage alors mon bagage. Pour une société plus autonome et plus consciente.



Aujourd’hui, je suis la somme de tout ce que j’ai vécu, de tout ce que j’ai appris (et que je

continue à apprendre). Je ne suis pas UN métier spécifique.



Je suis moi avec toutes mes casquettes de femme, grand-mère, réflexologue, coach, formatrice, soeur, animatrice, consultante,… et c’est avec tout cela que je vous propose de faire un bout de chemin ensemble. "