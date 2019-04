La méditation dynamique c’est facile, c’est déstressant et ça ne prend pas de temps ! Vous savez sans doute que la méditation est millénaire et connue par les scientifiques pour ses bienfaits incroyables sur la santé mentale et physique... Mais vous vous dites que vous n’avez pas le temps et que vous avez trop de choses à penser et que vous ne savez pas par où commencer car il y a tant de propositions différentes ? Ou encore... Vous êtes déjà initié à la méditation et vous avez envie d’approfondir vos connaissances en abordant d’autres techniques ? Ce week-end est pour vous ! Evasion Bien-Etre Vivacité - Femmes d'Aujourd'hui " La méditation dynamique " Au Château de Tilques du 31 mai au 02 juin 2019

Evasion Bien-Etre " La méditation dynamique " au Château de Tilques - Du 31 mai au 2 juin - © Tous droits réservés Evasion Bien-Etre " La méditation dynamique " au Château de Tilques - Du 31 mai au 2 juin - © Tous droits réservés Evasion Bien-Etre " La méditation dynamique " au Château de Tilques - Du 31 mai au 2 juin - © Tous droits réservés

Nous vous invitons à venir passer ces quelques jours d’apprentissage et de détente dans le Nord-Pas-de-Calais, à Tilques, tout près de Saint-Omer, dans un château de charme entouré d’un parc de 4 hectares invitant à la décontraction ... Tout au long du week-end, Eric Remacle, auteur, thérapeute, diplômé en psychologie et enseignant la méditation depuis 17 ans... viendra vous donner les clés du Concept de la Méditation Dynamique.

Un panel d’exercices pratiques qui vous permettra de maîtriser rapidement différentes techniques méditatives millénaires que vous pourrez utiliser dans votre quotidien !

Christelle Gilquin, journaliste psycho du magazine " Femmes d’Aujourd’hui " et Sylvie Honoré, animatrice de l’émission " La vie du bon côté " nous accompagneront afin d’animer le programme et d’apporter leur expertise et leur expérience à notre Evasion Bien-Etre.

Ce week-end d’apprentissages, de détente, de partages et de découvertes est le début d’un renouveau.

Votre programme Evasion Bien-Etre " La Méditation dynamique " au Château de Tilques - Vous venez avec nous ? - © Tous droits réservés Jour 1 - Vendredi 31 mai 2019 : En route pour le Château ! Nous vous donnons rendez-vous à Tilques, tout près de Saint-Omer, dans le Nord-Pas-de-Calais (2h15 de route de Bruxelles, 2h00 de Mons, 2h15 de Charleroi). Pour ceux qui souhaitent covoiturer, une plate-forme d’échanges sera mise en place sur Internet.

Nous vous accueillerons entre 16h30 et 17h30, à l’Hôtel Najeti Château de Tilques ***, un authentique château du XIXème siècle, niché au coeur du marais Audomarois possédant un parc arboré de 4 hectares, une piscine chauffée ainsi qu’un court de tennis !

A 18h30, nous aborderons le thème de notre week-end en douceur en faisant connaissance avec Eric, Christelle et Sylvie, ainsi qu’avec le groupe, autour d’un atelier interactif d’une heure.

Nous dînerons ensuite au restaurant de l’hôtel et terminerons la soirée autour d’un verre au bar.

Evasion Bien-Etre " La Méditation dynamique " au Château de Tilques - Vous venez avec nous ? - © Tous droits réservés Jour 2 - Samedi 01 juin 2019) : Méditation facile & intelligence émotionnelle Après un bon petit-déjeuner pour faire le plein d’énergie, nous retrouverons Eric et nous aborderons notre journée avec un atelier sur le thème de " La méditation facile ".

Au programme de cet atelier, vous apprendrez à piloter votre cerveau afin de vivre rapidement une expérience de méditation. Vous comprendrez comment utiliser le pouvoir de votre attention afin de réguler facilement vos émotions. Vous découvrirez aussi comment maîtriser votre système nerveux grâce à une pratique simple et puissante. Afin de nous aider à poser les bonnes questions et d’animer le débat avec le talent que nous lui connaissons, Sylvie Honoré épaulera Eric lors de la partie théorique.

Après un déjeuner au restaurant de l’hôtel, en début d’après-midi, nous reprendrons avec un atelier sur le thème de l’intelligence émotionnelle.

Au cours de cet atelier, vous poursuivrez la pratique de la méditation appliquée à la gestion des émotions comme les peurs. Vous intégrerez les bases d’une saine gestion émotionnelle grâce à la pratique de la régulation émotionnelle.

Ensuite, Christelle Gilquin mettra son talent journalistique à notre service en nous

proposant une conférence sur le thème de notre week-end. Elle nous parlera de ses différentes interviews et nous apportera sa propre vision sur le sujet.

Milieu d’après-midi, nous pourrons profiter d’un moment de pause.

Flâner dans le parc de l’hôtel, profiter de la piscine ou encore aller nous balader dans les ruelles de Saint-Omer pour y croiser la superbe cathédrale ou faire une virée en bateau sur le Marais Audomarois... Les activités ne manquent pas !

Evasion Bien-Etre " La Méditation dynamique " au Château de Tilques - Vous venez avec nous ? - © Tous droits réservés Jour 3 - Dimanche 02 juin 2019 : Lâcher prise, gestion de nos émotions et retour Après un bon petit-déjeuner, nous poursuivrons notre séjour autour d’un atelier un peu particulier sur le thème du lâcher prise qu’il sera possible, pour ceux qui le souhaitent, de vivre dans l’eau ! (Pour les autres, ils pourront faire l’exercice en dehors).

Eric Remacle poursuivra avec un peu de théorie sur le thème du lâcher prise, en lien avec la gestion de nos émotions.

Après un nouveau déjeuner au restaurant de l’hôtel, notre après-midi débutera avec un atelier sur le thème de la sérénité.

Au programme de cet atelier, vous apprendrez à dépasser votre mental afin de goûter à un espace de sérénité qui est au-delà de la pensée. Nous pratiquerons différents exercices puissants qui nous feront ressentir un apaisement profond. Nous pourrons expérimenter la joie sans raisons.

Aux alentours de 15h30, nous clôturerons notre séjour en douceur avec une toute dernière séance de questions / réponses animée par Sylvie.

Nous pourrons ensuite profiter librement des alentours avant de reprendre la route vers la Belgique, ressourcés et en ayant fait le plein de nouvelles techniques que nous pourrons utiliser dans notre vie quotidienne et transmettre dans notre cadre familial et professionnel.

Les objectifs de cette évasion Evasion Bien-Etre " La Méditation dynamique " au Château de Tilques - Vous venez avec nous ? - © Tous droits réservés Ce week-end d'apprentissage de la méditation dynamique vous permettra de maîtriser rapidement différentes techniques méditatives millénaires pour :

• plus de confiance en vous,

• plus de maîtrise émotionnelle,

• une plus grande paix intérieure,

• un réel lâcher prise avec la prison mentale et ses pensées ruminantes... Après ce week-end, vous serez capable de :

• fixer votre attention comme un pratiquant de méditation,

• prendre du recul avec vos propres pensées négatives même quand cela semble

impossible,

• réguler vos émotions et atteindre la sérénité à volonté,

• transmettre des techniques simples dans votre cadre professionnel et familial.

Vos accompagnateurs Evasion Bien-Etre "La méditation dynamique" au Château de Tilques - Du 31 mai au 2 juin - © Tous droits réservés Eric Remacle, votre Expert Formateur

Eric Remacle, auteur, thérapeute est diplômé en psychologie appliquée (ULB), Thérapie Brève, Hypnose Ericksonienne et Psychothérapie des traumas Réassociative (IMHEB), PNL (Communauté Francaise), Changement Rapide (CR à l'institut Zéro Mental) et spécialiste du coaching de vie depuis 28 ans.

Méditant depuis 35 ans, il enseigne la méditation de pleine conscience depuis 17 ans et il a développé le concept de Méditation Dynamique pour que la méditation soit facile à apprendre même pour les personnes allergiques à la spiritualité, les personnes très émotives ainsi celles qui détestent rester immobiles et qui pensent que la méditation n'est pas faite pour elles.

Evasion Bien-Etre "La méditation dynamique" au Château de Tilques - Du 31 mai au 2 juin - © Tous droits réservés Sylvie Honoré

Animatrice radio depuis plus de 20 ans, elle est aujourd’hui à la tête d’une émission phare sur Vivacité (RTBF) “La vie du bon côté”.

Chaque jour, elle reçoit des invités connus ou moins connus pour aborder des thèmes qui évoquent le bien-être, la santé, l’éducation, la psychologie au sens large mais aussi le couple et même la sexualité sans tabou.

Evasion Bien-Etre "La méditation dynamique" au Château de Tilques - Du 31 mai au 2 juin - © Tous droits réservés Christelle Gilquin

Christelle Gilquin est journaliste psycho chez Femmes d’Aujourd’hui depuis 19 ans, et passionnée par la psychologie depuis plus longtemps encore. Elle participe régulièrement aux émissions de Sylvie Honoré sur Vivacité.

En pratique Prix du séjour de 2 nuits en chambre double/ double partagée : 495 € par pers.

Supplément chambre single : 100 €

Paiement à la réservation : 100%

Départ garanti à partir de 20 participants.

Inclus :

- le logement en chambre double au Najeti Hôtel Château de Tilques ***,

- tous les repas du vendredi soir au dimanche midi (eaux lors des déjeuners et eaux et vins

lors des dîners),

- les ateliers et les conférences donnés par Eric Remacle,

- les séances de théorie interactives animées par Sylvie Honoré,

- la conférence de Christelle Gilquin,

- l’accompagnement d’Amandine de Waouw Travel.

Non inclus :

- les autres boissons,

- les activités libres,

- les dépenses personnelles,

- les assurances.

Informations et inscriptions :

Amandine Bleeckx - Waouw Travel

0471/99.99.19 ou amandine@waouwtravel.be