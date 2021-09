Eurometropole Tour, rendez-vous le mercredi 29 septembre !

Après son annulation en 2020 pour cause de pandémie, l’Eurométropole Tour aura lieu le mercredi 29 septembre prochain. Une édition très attendue par les passionnés de cyclisme ! Il partira de La Louvière pour arriver à Tournai au bout de 175 km.

80e édition, ou plutôt la 81e d’une des plus anciennes courses de Belgique ! Après plusieurs dates envisagées, c’est le 29 septembre qui a été choisi par Louis Cousaert et son équipe d’organisation du Royal Cazeau Pédale Templeuve. " C'est un retour à une date plus traditionnelle ! Au vu de la pandémie et d’un calendrier 2021 qui a beaucoup changé, c’est un excellent choix. "

Ce changement a pour finalité d’avoir le plus beau plateau possible avec en tête les équipes Deceuninck-Quick-Step et Lotto Soudal ainsi que d’autres formations World Tour accompagnées par des Continentales Pro… L’épreuve se déroule trois jours après les championnats du monde à Louvain le 26 septembre. Après Mads Pedersen en 2019, pourquoi pas un nouveau champion du monde au départ de la prochaine édition ?

En 2019, le vainqueur est Piet Allegaert, aujourd’hui chez Cofidis et à l’époque chez Sport Vlaanderen-Baloise. Le Français Florian Sénéchal se classe second devant un autre Belge Jasper Stuyven.

C’est la 80ème édition d’une épreuve qui a débuté en 1924 par la victoire du coureur français Julien Perrain. Le premier coureur belge à gagner sera Julien Vervaecke. Tout au long de son histoire, elle a eu différentes appellations : le circuit franco-belge (jusqu’en 2010), le Tour de Wallonie picarde (en 2011) puis l’Eurométropole Tour depuis 2010. En 2020, elle intègre l’UCI Pro Series.