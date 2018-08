Envie d'assister au Memorial Van Damme?

L'AG Mémorial Van Damme est un meeting d'athlétisme de pointe qui fait partie de l' IAAF Diamond League.



Le nom du meeting fait référence au grand athlète belge Ivo Van Damme, tragiquement disparu en 1976. Plus tôt dans l'année, il avait décroché l'argent lors des Jeux Olympiques de Montréal, à la fois sur 800m et sur 1500m. Le premier ‘Mémorial’ s'est déroulé en 1977 et il a depuis conquis une reconnaissance internationale.



Depuis 2009, le Mémorial fait partie de l'IAAF Diamond League, une série d'épreuves d'athlétisme que se partagent chaque année 14 villes dans le monde entier. Le Memorial accueille l'une des deux finales de l'IAAF Diamond League et clôture traditionnellement la saison.

Le 31 août 2018, la 42e édition se déroulera au stade Roi Baudouin à Bruxelles.

