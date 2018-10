Energie & Habitat : le salon des solutions énergétiques

. Tout au long du salon, des experts indépendants se tiennent à la disposition des visiteurs. Ils répondent à toutes leurs questions, qu’elles soient techniques ou administratives, et les aident à faire les meilleurs choix pour un habitat moins énergivore.

Avis d’Experts : des sessions de conseils personnalisées et gratuites . Tout au long du salon, des experts indépendants se tiennent à la disposition des visiteurs. Ils répondent à toutes leurs questions, qu’elles soient techniques ou administratives, et les aident à faire les meilleurs choix pour un habitat moins énergivore.

