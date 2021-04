Edwige, votre nouvelle compagne de route pour circuler sur les grands axes wallons !

Cette nouvelle application de services de mobilité lancée par la SOFICO et le SPW Mobilité et Infrastructures est à télécharger avant de circuler sur les autoroutes et principales nationales de Wallonie. Elle remplace désormais les postes téléphoniques de secours et offre également de nombreuses fonctionnalités et services, appelés à s’étoffer par la suite.

La première fonctionnalité d’Edwige est de remplacer les postes téléphoniques de secours, présents tous les deux kilomètres sur les autoroutes et principales nationales de Wallonie, servant à connecter les usagers en détresse au centre Perex (centre de gestion et de surveillance du trafic).

En cas de panne, en quelques clics, c’est désormais Edwige qui peut vous mettre en relation directe avec le centre PEREX.

Un système de géolocalisation permet de coordonner au mieux les interventions nécessaires. Edwige offre donc plus de rapidité, d’efficacité, plus de sécurité et moins de congestion sur nos routes.

Quelle que soit la langue de l’usager, un échange écrit est possible avec l’opérateur grâce à un système de traduction automatique dans les deux sens.

Lors de votre inscription, il vous est possible de renseigner certaines précisions concernant votre véhicule comme sa marque, sa couleur, … Toutes ces informations peuvent s’avérer précieuses pour faciliter l’intervention des services sollicités.

Edwige peut aussi être activée si vous rencontrez un conducteur fantôme, ou pour signaler tout autre incident tel qu’un objet sur la voirie, la présence d’animal, un véhicule en feu…

Si vous ne circulez pas sur le réseau couvert par Edwige, en situation de détresse, vous serez redirigez vers le 112.

Edwige, c’est aussi la centralisation de services de mobilité (info trafic via www.trafiroutes.wallonie.be, grands chantiers de réhabilitation via www.sofico.org …) qui s’étofferont par la suite.

L’application est disponible en 4 langues : Français, Néerlandais, Allemand et Anglais.

Plus d’information : www.edwige.eu