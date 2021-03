Durant les vacances de Pâques, La Grande Evasion vous offre une semaine gourmande en Auvergne-Rhône-Alpes

Vous rêvez plus que jamais d’évasion ? C’est ce que La Grande Evasion vous offre cette première semaine de Pâques sur Vivacité !

On s’échappe en Auvergne-Rhône-Alpes pour différents voyages gourmands et d’alléchantes expériences à vivre dans les plus beaux territoires de la région. De lundi à vendredi, direction Lyon, l’Ardèche, la Drôme et Vienne-Condrieu, avec chaque jour des séjours à gagner, en gîte, camping, dans les vignes, en hôtel de charme et Relais & Châteaux ; des vacances pour tous les goûts valables jusqu’à fin 2022 !

Comment participer ?

Ecoutez VivaCité du lundi 05 au vendredi 09 avril et vous aurez peut-être la chance de remporter ce superbe séjour.

Le lundi 05 avril de 13h à 16h et du mardi 06 au 09 avril de 09h à 12h.

Vous avez déjà été en Auvergne-Rhône-Alpes ? Venez partager vos souvenirs de vacances, sur notre page Facebook La Grande Evasion