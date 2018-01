Du soleil proche de chez nous... La Grande Evasion vous emmène à Kalamata!

Des plages de rêve à 3 heures d’avion de la Belgique… C’est ce que nous vous offrons avec Expairtours, qui vous emmène à Kalamata, en Grèce, avec vols directs depuis la Belgique.

Kalamata, c’est la 2e ville du Péloponnèse, superbe péninsule entourée par la Méditerranée. Vous séjournerez à l’hôtel Grecotel Filoxenia Resort, un 4 étoiles au bord de la mer et au pied du Mont Taygète, à 2 pas des sites archéologiques, des ports de charme, de superbes criques et d’oliviers à perte de vue… Vous connaissez déjà Kalamata et le Péloponnèse? Dites-le nous sur Facebook!

Séjour offert: une semaine en All Inclusive pour 2 personnes à Kalamata, avec Expairtours, à l’hôtel Grecotel Filoxenia Resort 4*! Sont inclus: le séjour de 8 jours/7 nuits en All Inclusive pour 2 personnes en chambre double, les vols A/R directs depuis Bruxelles avec Brussels Airlines et les transferts.

Validité: jusqu’au 31 décembre 2018, selon disponibilités.