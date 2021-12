Du 8 au 12 décembre, place au Focus Gastronomie et Immigration italienne à Mons, dans le cadre de #revelation2021, la deuxième Biennale d’Art et de Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Mons, portée par la coopérative culturelle Fondation Mons 2025, Mars-Mons arts de la scène et le Pôle Muséal de la Ville de Mons.

À l’honneur l’Italie et les 75 ans de la signature du traité "charbon" au travers d’un riche programme : concerts, spectacles, expositions, cinéma et moments de rencontre. Une occasion unique de mettre également en lumière la grande communauté italienne présente dans notre région.