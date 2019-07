Du 26 juillet au 23 août le ciel de la capitale s'illuminera de feux d'artifice autour de Laeken !

Lors de cinq vendredis consécutifs, du 26 juillet au 23 août, à la tombée de la nuit, le ciel de la capitale s’illuminera de feux d’artifice exceptionnels tirés du pied du Palais 5 de Brussels Expo, en face de l’Atomium et à côté de Mini-Europe.

Dès 18h, les familles laekenoises, les Bruxellois.es ainsi que les touristes de passage pourront participer à de nombreuses activités ludiques et assister à diverses animations tout en dégustant une boisson ou une gourmandise proposée par divers foodtrucks. Danses, workshops, démonstrations, jeux, initiations... il y aura de quoi ravir tout le monde !

Lors des cinq vendredis des Feux de Laeken, l’Atomium et Mini-Europe ouvrent exceptionnellement leurs portes en soirée ! Prenez de la hauteur en découvrant les expos de l’Atomium et sa vue panoramique de nuit et plongez-vous dans l’univers miniature transformé en un véritable festival de lumières !

Cerise sur le gâteau, chaque vendredi s’annonce unique puisqu’il sera marqué par un thème différent :