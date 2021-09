​​​​​​​Du 24 septembre au 29 octobre, toutes les écoles primaires sont invitées à participer à un challenge sportif digital

Urban Youth Games : découvrez le projet d’inclusion par le sport proposé aux écoles.

Avez-vous déjà entendu parler du nouveau projet de promotion de l’inclusion par le sport ?

Êtes-vous prêts pour les Urban Youth Games ?

On your marks... Ready, set, gooooo!

Ce défi contient un large éventail d'activités à faire à l’école ou à la maison et pendant lesquelles les enfants peuvent accumuler des points. Les écoles ayant obtenu le plus grand nombre de points auront la possibilité de gagner des équipements sportifs ou une rencontre avec l'un des athlètes de haut niveau, ambassadeur des Urban Youth Games.

De grands événements auront également lieu à Molenbeek le 24 septembre et le 22 octobre, en province de Liège les 8 et 29 octobre et à Gand les 1 et 15 octobre 2021.

La participation au challenge digital et aux événements est totalement gratuite (sous réserve des places disponibles)! Vous pouvez inscrire votre école via ce lien. Et vous trouverez de plus amples informations sur le site web des Urban Youth Games.

À partir de septembre, les " Inclusive Playbooks " font leur retour dans les écoles. Grâce à cet outil pédagogique, les professeurs de gymnastique peuvent travailler sur l'inclusion tout au long de l'année de manière amusante et ludique. Chaque playbook est construit autour d'un sport spécifique et travaille à la fois sur les compétences spécifiques au sport et sur les compétences personnelles. Les playbooks sont structurés en trois phases et reposent sur le respect, la solidarité, le fair-play et l'inclusion.

Les inclusive playbooks sont téléchargeables gratuitement sur le site web des Urban Youth Games.