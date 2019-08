Du 23 au 25 août, rendez-vous à FIESTACITY, le festival 100% gratuit de fin de l'été à Verviers !

C’est une véritable cure musicale qui vous attend à FiestaCity du 23 au 25 août prochain à Verviers.

Cette année encore, ce festival 100% GRATUIT fera la part belle part à une programmation variée où le brassage des genres devrait satisfaire les plus inconditionnels ! Selon le souhait des organisateurs, la programmation est tant francophone qu’internationale, avec des artistes confirmés, de belles découvertes, mais également, comme chaque année des artistes régionaux.

Pour sa 17è édition, FiestaCity propose en effet une affiche variée dans une ambiance décontractée au départ de la Place du Martyr qui sera, cette fois encore, le centre névralgique du festival.

De très beaux noms sont à l’affiche cette année dont Jethro Tull, groupe mythique des années 60 et 70 avec à sa tête Ian Anderson, qui poursuivra sa tournée mondiale en passant par Verviers à l’occasion de ses 50 ans de carrière ! A lui seul, Jethro Tull devrait attirer de nombreux fans ! Très attendu aussi, Cali qui devrait assurer le spectacle en showman des scènes qu’il est habituellement. Véritable icône de la pop française et compositeur de talent, Alain Chamfort sera également sur la scène de la Place du Martyr ! Mais ils ne seront pas les seuls ! Citons encore Kid Noize, Grandgeorge, Yew, Ykons, Sttellla, Dr. DFeelgood, Brian Downey’s Alive and dangerous, Cré Tonnerre, Manu Lanvin & The Devil Blues, … Au total, plus de 50 concerts seront donnés sur 4 scènes différentes.

Durant ces 3 jours, la ville de Verviers sera à la fête ! Que ce soit dans le village festif, dans les brasseries, les cafés et les restaurants mais aussi dans l’espace enfant avec ses châteaux gonflables. Chacun sera là pour profiter de l’esprit convivial de ce festival.

