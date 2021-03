Du 22 au 28 mars, le Printemps des Sciences vous propose une semaine riche en découvertes

Cette année, le plus grand festival des sciences et des technologies vous propose des évènements gratuits, ouverts à toutes et à tous, en présentiel et à distance. Expériences, conférences en ligne, balades... retrouvez tout le programme sur sciences.be !

Il se tiendra pour la 20e année consécutive du 22 au 28 mars 2021.

Le Printemps des Sciences, événement majeur de culture scientifique en Fédération Wallonie-Bruxelles, est un rendez-vous convivial et de qualité qui s’adresse à tous !

Comme chaque année, des activités sont proposées gratuitement en Wallonie et à Bruxelles par les Institutions d’enseignement supérieur (Hautes Écoles et Universités) et partenaires (musées, associations…).

Il s’adresse aux élèves de la 3e maternelle à la 6e secondaire en semaine.

Les soirées et le week-end, le programme s’élargit aux familles, à tous les curieux et toutes les curieuses.

Cette année, le programme est adapté à la situation sanitaire : des conférences en ligne, des vidéos à consulter, des kits d’expérience à emprunter, des balades à découvrir… Il sera possible de participer à la plupart des activités depuis chez soi ou à l’école.

Ceci a pour conséquence une diversification du programme et une augmentation de son accessibilité. Le programme est riche, n’hésitez pas à le consulter que ce soit dans votre région ou ailleurs !

>>> L’ouverture des inscriptions scolaires est fixée au mercredi 3 février 2021 à 14 heures. Toutefois, de nombreuses activités seront également proposées sans inscription et dans certains cas disponibles à la demande !