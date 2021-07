Du 1er au 31 août, " Rêve de Cathédrale " fera la part belle à l’histoire de la Cathédrale Notre-Dame de Tournai

Rêve de Cathédrale

Une fois n’est pas coutume, Tournai et sa cathédrale accueilleront, cet été, un immense spectacle son et lumière.

Fort d’une première expérience couronnée de succès en 2019, avec plus de 40.000 spectateurs présents, Tour des Sites opère son grand retour dans la Cité aux Cinq Clochers pour y proposer, côté Place Paul-Emile Janson cette fois, un show monumental mêlant artistes et vidéo-mapping. Chaque soir, du 1er au 31 août, " Rêve de Cathédrale " fera la part belle à l’histoire de la Cathédrale Notre-Dame, monument inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et bien ancré dans l’inconscient collectif des Tournaisiens.

Le pitch : au fil du spectacle, les différentes entités architecturales composant la cathédrale se réveillent, s’animent et s’interpellent. Au travers de leurs interventions, elles évoquent leur naissance, leur construction ou leur fonction particulière au sein du formidable édifice.

En se racontant, les différentes parties de la cathédrale plongent à chaque fois le spectateur dans une époque historique particulière, un fait marquant ou une anecdote dont elles ont été le témoin ou dont elles furent partie prenante.

De fil en aiguille, le public comprend que chaque élément possède sa propre personnalité, représentative d’un des aspects du caractère si particulier des Tournaisiens…

Mises bout à bout, toutes les pièces du puzzle recréent la cathédrale et ses multiples facettes. Le prestigieux édifice nous révèle alors son secret : il est la source de cette identité unique et si forte que les Tournaisiens possèdent et revendiquent si fièrement à travers Notre-Dame.