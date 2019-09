Du 12 au 15 septembre, ne manquez pas des fêtes de Wallonie dans l'amusement et la détente à Mons!

La Ville de Mons organise la 6ème édition des Fêtes de Wallonie. A cette occasion, nous vous avons concocté un programme diversifié et orienté vers différents publics. Du traditionnel festival de théâtre en rue, en passant par le Foodtrucks festival ou encore le spectacle à ciel ouvert sur la Grand-Place qui se transformera en grand bal, suivi d’un étincelant feu d’artifice, le centre-ville de Mons sera assurément à la fête. Les fêtes de Wallonie coïncident cette année avec le lancement de la semaine de la mobilité (Une semaine sans voiture : La Ville de Mons lance un défi aux familles montoises !). A cette occasion, un périmètre piéton et des animations auront lieu en Centre-Ville.

Des fêtes de Wallonie dans l’amusement et la détente à Mons.

Foodtrucks festival, kid’s village, théâtre en rue et scènes ouvertes, animations de rue, mobilité, bal au clair de lustre, …

Jeudi 12 septembre 19h Salon Gothique (Hôtel de Ville)

Focus sur le festival de théâtre en rue

15 ème année consécutive pour le festival de Théâtre en rue. La Ville de Mons propose un concept original et totalement gratuit permettant à tous, petits et grands, de goûter aux plaisirs du théâtre en plein cœur de la cité.

Animations en centre-ville

Durant tout ce weekend, le cœur de la cité montoise se métamorphose en espaces de jeu et de scènes pour accueillir des spectacles urbains en tout genre disséminés aux quatre coins du centre-ville. Conteurs, magiciens, jongleurs et bonimenteurs sillonneront les artères montoises pour conter leurs histoires et aventures à qui voudra bien les écouter !

Ils s’arrêteront le temps d’une fable ou d’un tour de magie dans les lieux les plus connus du centre de la cité du Doudou. Du Marché-aux-Herbes en passant par le parc du Beffroi ou le piétonnier, vous les croiserez à coup sûr lors de vos balades urbaines.

Quatre spectacles sont proposés les samedi 14 et dimanche 15 septembre. Chaque spectacle sera joué au moins une fois dans les lieux précités.