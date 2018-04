On vous emmène découvrir la montagne en été, sous le soleil des Alpes-de-Haute-Provence, en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur! Direction le Val d’Allos pour un séjour en famille au cœur de paysages d’une beauté et d’une pureté époustouflantes. Au programme: balades autour du lac d’Allos et dans le Parc national du Mercantour et fun dans les parcs de loisirs ou encore sur les luges sur rail! Vous connaissez déjà le Val d’Allos et les Alpes de Haute-Provence? Dites-le nous sur notre page Facebook!

Séjour offert : Séjour pour 4 personnes, de 7 jours/6 nuits, dans un appartement en résidence offert par l’Office de Tourisme du Val d’Allos pour la saison d’été 2018.

Validité: de juin à septembre 2018, en fonctions des disponibilités