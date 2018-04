Direction le centre de la France pour des vacances sous le signe de l'Art de vivre dans la Creuse!

Au cœur des vallées et des bocages, vous découvrirez des villages de charme, des lieux insolites et culturels, comme l’incroyable Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson, qui tisse l’œuvre de Tolkien, le père du Seigneur des Anneaux! Vous logerez une semaine au Domaine de la Jarrige, petit paradis des amateurs de nature et de déco. Vous connaissez déjà la Creuse? Dites-le nous sur notre page Facebook!

Séjour offert : Séjour d’une semaine pour 2 personnes au Domaine de la Jarrige, dans le gîte de charme pour 2 personnes "Le Marronnier", aménagé dans l’ancienne bergerie du domaine. Sur le domaine: piscine extérieure aux beaux jours (ouverture àpd juillet), jardins boisés, espace détente (avec spa et sauna) et possibilité de réserver la table d’hôtes. En plus du séjour, 2 entrées sont offertes pour visiter la Cité internationale de la Tapisserie d’Aubusson qui, jusqu’en 2021, tisse les œuvres de Tolkien, le père du Seigneur des Anneaux (possibilité de voir les tisserands à l’œuvre).

Validité: de mai 2018 à juin 2019, hors juillet et août et en fonction des disponibilités.