Dès ce 23 février, ce sera pleins feux sur le plus grand salon belge de la construction, de la rénovation et de l'habitation

tel est le nouveau slogan de BATIBOUW 2019 qui fête son soixantième anniversaire. Les visiteurs peuvent se rendre au salon pour un projet de construction qui évolue tout au long de leur vie. Ils savent qu'une visite à BATIBOUW est le moyen idéal de trouver ce qu'ils cherchent. BATIBOUW les accompagne dans leur projet, en réunissant des marques et exposants fiables et renommés. BATIBOUW 2019 aura lieu du jeudi 21 février au dimanche 3 mars. Tous les palais de Brussels Expo accueilleront à nouveau 900 experts de la construction et de la rénovation.

Les thèmes de Batibouw mis en lumière

New Way of Living : BATIBOUW montre la voie vers un nouveau mode de vie À travers le thème " New way of Living ", BATIBOUW tient compte de l'évolution du mode de vie. Cette évolution est non seulement dictée par le problème de mobilité, mais également par un manque d'espace ou encore par le coût de la vie qui est en constante augmentation. BATIBOUW rassemble sous ce thème des exposants qui offrent des solutions pour répondre aux nouveaux besoins et souhaits du consommateur.

Smart Building : les tendances de la construction intelligente et écologique à BATIBOUW Cette année, BATIBOUW se concentre sur les maisons intelligentes et leurs solutions. Deux tendances marquantes sont mises en avant. D'une part, l'imparable avancée de l'économie circulaire, à laquelle le secteur de la construction n'échappe pas. D'autre part, la percée de toutes sortes d'innovations techniques qui rendent la vie sur chantier plus agréable et dont bénéficie le maître d'ouvrage. Ces concepts seront à découvrir à BATIBOUW !

Healthy Indoor Climate : Le véritable confort de vie commence par un climat intérieur sain L'air pur est plus que jamais un sujet important. Non seulement dans les rues, où nous sommes de plus en plus préoccupés par les particules et les oxydes d'azote ds voitures, mais également dans notre salon. Heureusement, nous avons toutes les solutions à portée de main pour un climat intérieur sain. Découvrez toutes celles-ci dans les Palais 1, 3, 4, 5, 9 et 12 de BATIBOUW

Du 22 février au 3 mars, VivaCite fera escale à Batibouw. Pour tout savoir sur l’actualité du plus grand salon belge de la construction, de la rénovation, et de l’aménagement, rendez-vous à Brussels Expo. Vous y croiserez aussi les animateurs du Quoi de neuf, du Tip Top et de Ces Années-là. BATIBOUW 2019

