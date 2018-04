Découvrez une région insolite en Pologne!

On vous emmène découvrir une destination insolite en Pologne; un paradis pour les amateurs de nature et de vélo! Direction la région de Podlasie, à 180 km de Varsovie, riche de 4 parcs nationaux. Vous séjournerez dans une auberge de charme au cœur de la dernière forêt vierge d’Europe, classée par l’Unesco; vous rencontrerez des bisons et irez dîner dans le meilleur resto du coin, installé dans une ancienne gare bâtie par un Tsar… Vous connaissez déjà la Podlasie et la Pologne? Dites-le nous sur notre page Facebook!

Séjour offert :

Séjour de 3 nuits pour 2 personnes avec petits déjeuners en Podlasie, dans un des appartements de l’auberge de charme Stoczek (www.stoczek1929.pl/en), au cœur de la forêt de Bialowiza, dernière forêt vierge d’Europe.

Vols A/R Charleroi-Varsovie,

Transferts privés vers la Podlasie depuis Varsovie

La visite de la réserve de bisons

Une visite guidée du Musée de la Nature et de la Forêt

Un tour en draisine

Une bouteille de vodka à l’herbe de bison Zubrowka

Un dîner au restaurant Carska (www.carska.pl/language/en/index.html), restaurant gastronomique installé dans une ancienne gare bâtie par un tsar qui venait chasser en Podlasie

Validité: jusqu’au 31 octobre 2018, selon disponibilités. A réserver min. 6 semaines avant la date de départ souhaitée.