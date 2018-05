Découvrez Métamorphoses...

50 spectacles gratuits à ciel ouvert qui se dérouleront à Herstal, Liège, Seraing et Chaudfontaine du 9 au 13 mai 2018!

" Métamorphoses ", c’est la représentation artistique de ce vent de nouveauté qui souffle sur la métropole liégeoise. Cinq

jours de spectacles entièrement gratuits. Venez assister à des performances artistiques et féériques en plein air. Métamorphoses, c’est l’événement qui vient vous rencontrer dans divers lieux emblématiques : Herstal, Liège, Seraing,

Chaudfontaine. La métropole devient votre salle de spectacle à ciel ouvert.

Métamorphoses 2018 : ouvrez grand les yeux.

Cette édition sera inédite. Elle puisera dans une large palette de prestations artistiques en vous proposant des spectacles

mêlant le feu, l’équilibre, l’émerveillement, la danse, la musique, des espaces créatifs délirants pour enfants, des compagnies en déambulation, ... des moments artistiques forts.

Elle le sera aussi grâce à l’atterrissage et l’escale exceptionnelle de l’Expédition Végétale au coeur de Liège. Cette machine volante de quinze mètres de hauteur compte à son bord une équipe de quinze scientifiques spécialisés dans le "phytovoltaïsme". Ceux-ci voyagent depuis plusieurs années à travers le monde pour collecter des végétaux et étudier leur capacité à produire de l’énergie. La demande d’escale concernait un centre-ville vivant et présentant une flore urbaine singulière afin de faire connaître leurs travaux au grand public. Cet atterrissage durant Métamorphoses est un événement majeur, une chance inédite de découvrir leur travail avant leur départ vers d’autres contrées lointaines.

Du 9 au 13 mai, n’acceptez aucun autre rendez-vous, venez en famille vivre les Métamorphoses.

Plus d'infos et le programme complet ici...