De nombreux artistes vous donnent rendez-vous au festival "Songe d’une nuit BW" les 23 et 24 juillet

Le festival "Songe d’une Nuit BW" revient en 2021 et vous donne rendez-vous les 23 et 24 juillet sur le site de la carrière d’Opprebais pour une série de concerts en compagnie de nombreux artistes !

© Songe d'une nuit BW

Le vendredi après-midi, le jeune public sera gâté avec de la chanson et du théâtre pour enfants de qualité : Duo Gama, Piwi Leman et Les Royales Marionnettes.

Les vendredi et samedi soirs, la pop, le rock, l’humour et la chanson française seront au programme avec les super concerts de Saule, CHARLOTTE mansion, Charles, Antoine Delie, Alice, Max Vandervorst (avec un Belgican Rhapsody totalement original et incroyable) et Suarez en formule complète !

Enfin, pour le samedi après-midi, Jacques Brel, Georges Brassens et Maurane seront mis à l’honneur !

Pour l’hommage à Maurane, c’est un véritable concert-événement qui se prépare avec Vi (Virgine Luypaerts dans la vie) qui n’est autre que la nièce et ancienne choriste de Maurane, et qui sera entourée par son pianiste et son guitariste !

C’est Pierre Simon qui présentera son spectacle " des chansons pour Brassens " tandis que Benoit Malevé, entouré de Grégoire Dune au violon et de Philippe Decock au piano formeront le trio PlusBrellavie qui revisitera une partie du répertoire de l’immense Jacques Brel.

A noter aussi que Max Vandervost et son improbable Belgican Rhapsody compléteront le programme du samedi après-midi.

Toutes les infos sur www.songedunenuitbw.be

► Benoit Malevé, l’organisateur, était l’invité de Vivre Ici Namur BW Luxembourg pour présenter l’événement.