Concours : VivaCité et Viva + vous offrent votre poste radio DAB +

A l’occasion de la Journée Mondiale de la Radio qui a lieu le 13 février, VivaCité et Viva + vous offrent votre poste radio DAB + !

Parce que le DAB +, c’est tout en tellement mieux

Meilleur son, réception plus stable, sans abonnement ou sans connexion, c’est plus de radios dont Viva+, c’est gratuit et c’est tout simplement l’avenir. Et puis… Vous n’allez pas laisser de mauvaises ondes vous gâcher la Saint-Valentin non plus ? Parce que les chansons d’amour sont encore plus belles en digital !

A remporter : 2 récepteurs DAB + Sagean

Tentez votre chance en répondant à la question suivante avant le 13 février… et bonne fête les amoureux de la radio !