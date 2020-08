Concours : Remportez vos entrées au Monde Sauvage d'Aywaille !

Embarquez pour un safari à seulement 25 km de Liège grâce à VivaCité !

En petit train ou en voiture, vous y découvrirez un safari africain avec ses girafes, éléphants, hippopotames,… qui évoluent en semi-liberté. Découvrez aussi l’espace sud-américain, les grands fauves, les ours et les nouvelles venues : Sun et Moon, des panthères noires.

Pour remporter vos entrées pour 2 adultes et 2 enfants au Monde Sauvage d’Aywaille, répondez correctement, avant ce dimanche 9 août minuit, à la question suivante :