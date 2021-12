Concours : remportez une semaine de vacances dans un Belambra Clubs en France

Séjour d’une valeur de 2.000€

BON A VALOIR pour 1 SEMAINE DE VACANCES POUR 4 PERSONNES EN DEMI-PENSION

CGV Belambra :

" Bon à valoir d’un an à partir de la date figurant sur le bon à valoir pour la durée d’une semaine, sur la base d’un logement Confort en demi-pension (Privilège pour Anglet, RBC, Arc 1800, Avoriaz, La Plagne, Tignes) jusqu’à 4 personnes (pour les bons à valoir en demi-pension) (1 bébé = 1 personne). Séjour valable hors vacances scolaires française de fin d’année sauf les sites littoral, hors vacances scolaires françaises d’hiver sauf les sites littoral, hors sites packagés avec les remontées mécaniques en hiver, hors vacances scolaires française d’été sauf les sites montagne, hors ponts, hors options complémentaires, hors transports et hors dépenses personnelles et dans la limite des places disponibles. Bon non valable sur les hôtels " Magendie " et " Villemanzy ". L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable si les dates choisies par le gagnant étaient impossibles pour cause d’indisponibilité de l’hébergement. Offre non rétroactive et non cumulable avec tout autre accord ou réduction spécifique. Ce bon ne pourra en aucun cas être échangé contre sa valeur en numéraire ou contre tout autre bon. Le bon est nominatif et ne peut être cédé à un tiers. Il ne peut valoir d’acompte et est utilisable 1 seule fois. La valeur de ce bon est une valeur maximale. Aucun remboursement ne sera effectué si le coût du séjour choisi est inférieur à la valeur du bon. Toute réservation est définitive, non modifiable. Ce bon n’est utilisable que pour un seul séjour et ne pourra faire l’objet d’une prolongation de validité. "

Les séjours ne comprennent pas et restent donc à la charge exclusive du gagnant et des accompagnants, notamment mais non limitativement :

- l’acheminement jusqu’au Club de vacances,

- les prestations complémentaires :