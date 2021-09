Concours : remportez une nuitée gastronomique au restaurant " le d’Arville "

Remportez une nuitée gastronomique accords mets/vins au restaurant le d’Arville , situé à Wierde grâce à VivaCité et En Cuisine .

Des suggestions de saison pour une cuisine simple, rapide et d’actualité. Détente au salon, table d’hôte ainsi qu’une cuisine ouverte. Terrasse, jardin et point d’eau pour un plaisir ensoleillé.

Estelle et Olivier vous accueillent dans leur ferme située à Wierde, pour y découvrir un cadre contemporain, et pour satisfaire vos papilles gustatives. Ils vous proposent tous les midis, un lunch 3 services à 39 € du mercredi au vendredi.

Une autre nuitée gastronomique sera à remporter ce samedi 02 octobre dans votre émission En cuisine.

Vous voulez écouter En Cuisine en cuisine ? Bien entendu… Vous voulez VOIR En Cuisine en cuisine ? C’est tout vu ! Retrouvez les conseils et toute la bonne humeur de Candice Kother et Pierre Joye chaque samedi dès 8h30, en radio sur Vivacité, et en télé sur La Une !

Retrouvez toutes les recettes de Candice Kother sur le web.