Concours : remportez une cocotte Le Creuset offerte par les magasins Les Secrets du Chef

Vous aimez cuisiner?

Les magasins Les Secrets du Chef proposent le meilleur des ustensiles de cuisine, des cours et des idées originales pour s’éclater aux fourneaux.

Les Cocottes de la marque Le Creuset sont idéales pour mijoter et vous permettront de retrouver les saveurs d’autrefois. Boeuf bourguignon, blanquette de veau, carbonnades, pot au feu, viandes braisées et autres plats traditionnels mijotés n'auront bientôt plus de secret pour vous !

Retrouvez toutes les cocottes dans les magasins Les Secrets du Chef.

Les secrets du chef: tout ce qu’il faut avoir et savoir en cuisine.