Concours : remportez un week-end de Luxe pour deux personnes

Ce samedi, remportez un week-end pour deux personnes à la Villa du Hautsart, situé à Melin. Le restaurant gastronomique de la Villa du Hautsart est ouvert depuis le 1er avril 1994, plus de 20 ans de bons et loyaux services sur la commune de Jodoigne .

Ecoutez En cuisine sur VivaCité et La Une ce samedi 23 octobre de 8h30 à 10h30 et suivez les instructions données à l’antenne par nos animateurs. Vous aurez peut-être la chance de remporter ce magnifique cadeau !

Maître-cuisinier depuis de nombreuses années , Olivier Wilbers veille au confort de ses clients non sans garder un œil sur sa brigade de cuisine rompue aux exigences des fins gourmets qui aiment à venir se restaurer dans ce havre de paix. En hiver, vous pourrez profiter de l’intérieur élégant, orchestré autour de pierres de Gobertange, de boiseries d’époque et d’une cheminée en pierre de Gobertange.

C’est un restaurant gastronomique de qualité dans l’un des plus beaux cadres qui soit pour s’attabler.

Validité du bon : 6 mois et uniquement sur réservation.

Une autre un week-end sera à remporter ce samedi 23 octobre dans votre émission En cuisine.

Vous voulez écouter En Cuisine en cuisine ? Bien entendu… Vous voulez VOIR En Cuisine en cuisine ? C’est tout vu ! Retrouvez les conseils et toute la bonne humeur de Candice Kother et Pierre Joye chaque samedi dès 8h30, en radio sur Vivacité, et en télé sur La Une !

