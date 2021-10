Concours :​​​​​​​ remportez un chèque de 150€ avec les Maîtres Boulangers-Pâtissiers

Jusqu’au 21 novembre, participez au concours dans votre boulangerie pour tenter de gagner des pains d’une fraîcheur absolue et de délicieuses pâtisseries à déguster tout au long de l’année !

Cet automne, votre maître boulanger-pâtissier va vous gâter en vous offrant la possibilité de gagner un an de pain gratuit !

Tentez votre chance et gagnez 150€ de bonheur croustillant offert par les Maitres Boulangers-Pâtissiers.

Ecoutez les matinales le vendredi 22 octobre de 06h à 08h et vous remporterez peut-être 150€ de bonheur croustillant avec du bon pain de chez nous et des viennoiseries. En collaboration avec l’Apaq-W et les maîtres boulangers-pâtissiers de vos régions.

Une initiative de l’APAQ-W et de la Fédération francophone de la boulangerie

Plus d'infos : http://www.maitre-boulanger-patissier.be/